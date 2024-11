Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Körperverletzung

Gotha (ots)

Eine verbale Streitigkeit mehrerer Personen in der Reinhardsbrunner Straße gipfelte gestern am frühen Morgen in einer körperlichen Auseinandersetzung. Mindestens zwei Personen wurden leicht verletzt. Bei Eintreffen der Polizeibeamten war die Personengruppe bereits aufgelöst. Durch eingeleitete Fahndungsmaßnahmen konnten die bis dahin Unbekannten im Alter zwischen 27 und 41 Jahren angetroffen und bekannt gemacht werden. Es wurde ein Verfahren eingeleitet. (jd)

