Feuerwehr Kirchhundem

FW-OE: Spende an die Jugendfeuerwehren der Gemeinde Kirchhundem

Kirchhundem (ots)

Am 17.10.2024 durften einige Jugendliche der Jugendfeuerwehr Hofolpe, im Beisein von Wehrleiter K.Happe, Gemeindejugendwart T. Tigges und Jugendwart M. Gottwald, eine großzügigen Spendencheck der Steuerkanzlei Wirth in Höhe von 2000 Euro in Empfang nehmen. Inhaber Lars Wirth, der selbst schon seit 15 Jahre indirekt als Vorstandsmitglied des Fördervereins der Einheit Hofolpe mit der Feuerwehr verbunden ist, dankte allen anwesenden für ihre Arbeit im Bereich der Jugendfeuerwehr. Er betonte wie wichtig die Arbeit in der Feuerwehr für unsere Gesellschaft ist, dass es richtig und wichtig ist auch die Jugend auf den Weg in ein solches Ehrenamt zu begleiten und ihnen die Werte der Feuerwehr zu vermitteln. Alle Anwesenden sprachen Herrn Wirth ihren Dank, auch im Namen aller Jugendlichen aus und betonte nochmals das eine solche Spende nicht alltäglich ist.

Original-Content von: Feuerwehr Kirchhundem , übermittelt durch news aktuell