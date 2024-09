Feuerwehr Kirchhundem

FW-OE: Interkommunaler Atemschutzgeräteträger-Lehrgang 2024 erfolgreich beendet

An sieben Tagen und insgesamt 36 Stunden im Zeitraum vom 04. September bis zum 21. September 2024 fand erneut der Atemschutzgeräteträger-Lehrgang in Kirchhundem unter der Leitung von Christian Schmies (Einheit Kirchhundem) statt.Neben neun Kameraden aus der Feuerwehr Kirchhundem nahmen auch zwei Kameraden der Feuerwehr Lennestadt am Lehrgang teil. In Theorie und Praxis wurden den Lehrgangsteilnehmern Gesetzliche Grundlagen, Unfallverhütungsvorschriften, Einsatzgrundsätze und -taktik, Gerätekunde, Atemgifte, Einsatzstellenhygiene und vieles weitere vermittelt. Auch das Retten von verunglückten Kameraden wurde trainiert. Neben der theoretischen Prüfung am Ende des Lehrgangs, welche von allen Teilnehmern erfolgreich abgelegt worden ist, stand auch der Besuch der Atemschutzstrecke des Kreis Olpe in Attendorn auf dem Dienstplan. Die Atemschutzstrecke muss jährlich mindestens einmal von jedem aktiven Atemschutzgeräteträger absolviert werden. Neben Laufband, Fahrrad- und Armergometer muss dabei auch eine Endlosleiter sowie im Anschluss die ca. 50 m lange Übungsstrecke mit verschiedenen Hindernissen durchlaufen werden. Nach der theoretischen Prüfung fand zum Abschluss des Lehrgangs noch eine praktische Prüfung in Form einer Einsatzübung statt. Hierzu stellte der Schützenverein Kirchhundem seine Räumlichkeiten in der Schützenhalle zu Verfügung, wofür wir uns herzlich bedanken möchten! Ein besonderer Dank gilt außerdem allen Ausbildern und der Atemschutzwerkstatt für die tatkräftige Unterstützung während des Lehrgangs sowie dem Schützenverein Heinsberg zur Verfügung Stellung der Schützenhalle als Übungsobjekt. Am Lehrgang erfolgreich teilgenommen haben: Julian Bröcher (Einheit Bilstein, FW Lennestadt), Clemens Dobernig (Einheit Kirchhundem), Björn Höninger und Marius Wegener(beide Einheit Selbecke), Paul Lennart Patt, David Poggel, Aiden Schwermer sowie Laura Roth (alle Einheit Heinsberg), Erik Reuter (Einheit Elspe, FW Lennestadt), Jan Sasse und Leon Theis (beide Einheit Hofolpe).

