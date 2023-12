Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fünf Pkw in einander geschoben - Alkoholtest positiv

Gotha (ots)

Gestern Nachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem fünf unbeteiligte Fahrzeuge in einander geschoben wurden. Ein 41 Jahre alter Opel-Fahrer wollte von der Clara-Zetkin-Straße aus nach links in eine Grundstückseinfahrt einfahren und musste hierzu verkehrsbedingt halten. Während dieser sodann zum Abbiegen ansetzte, überholte ihn ein 34-Jähriger und kollidierte seitlich mit dem Opel. Sein VW wurde durch den Aufprall quer zur Fahrtrichtung nach links gegen den linken Fahrbahnrand geschleudert. Der VW schob in der Folge fünf ordnungsgemäß abgeparkte Pkw in einander auf. Der 34-Jährige wurde leicht verletzt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1, 1 Promille. Der Verkehrsunfall wurde von Zeugen gemeldet. Für kurze Zeit musste der Unfallverursacher durch einen Passanten bis Eintreffen der Polizei festgehalten werden, weil er im Begriff war, sich vom Unfallort pflichtwidrig zu entfernen. (ah)

