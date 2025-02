Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Auseinandersetzung; Vermisstensuche; Einbrüche; Telefonbetrug; Verkehrsunfall; Verkehrskontrollen; Rettungseinsatz; Pkw-Brand

Reutlingen (ots)

Mann bei Auseinandersetzung verletzt (Zeugenaufruf)

Ein Mann musste nach einer Auseinandersetzung in der Nähe des Reutlinger Bahnhofs am Dienstagabend mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert werden. Aus bislang ungeklärter Ursache waren gegen 18.15 Uhr mehrere Personen in der Straße Unter den Linden in einen zunächst verbalen Streit geraten. Die Auseinandersetzung eskalierte und ein bislang unbekannter Mann fügte einem 29-Jährigen eine Stichverletzung zu. Im Anschluss rannte der Täter davon. Er konnte trotz einer Großfahndung mit zahlreichen Streifenwagen entkommen. Das Kriminalkommissariat Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet bislang unbekannte Zeugen der Auseinandersetzung, sich unter Telefon 07121/942-3333 zu melden. (ms)

Reutlingen (RT): Mit Hubschrauber nach Vermisstem gesucht

Mit mehreren Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber hat die Polizei am Dienstagabend nach einem Vermissten 56-Jährigen gesucht. Der Mann war am Vormittag aus einem Reutlinger Krankenhaus entlassen worden. Als er bis zum Abend noch nicht nach Hause zurückgekehrt war, meldeten sich Angehörige kurz nach 20.30 Uhr bei der Polizei. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich der 56-Jährige möglicherweise in einer hilflosen Lage befinden könnte, wurde in der Folge nach ihm gefahndet. Dabei kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Der Vermisste wurde kurz vor vier Uhr wohlauf von einer Streifenwagenbesatzung in Betzingen entdeckt und zurück zu seiner Wohnanschrift und seinen Angehörigen gebracht. (rd)

Esslingen (ES): Mit Pedelec gestürzt

Schwer verletzt wurde ein Radfahrer, der am Dienstagabend auf dem Hofweg gestürzt ist. Der 55-Jährige war gegen 21.15 Uhr mit seinem Pedelec auf dem Gehsteig des Hofwegs bergabwärts unterwegs, als er ohne Fremdbeteiligung stürzte. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Nachdem eine Überprüfung seiner Verkehrstüchtigkeit einen vorläufigen Atemalkoholwert von knapp zwei Promille ergeben hatte, musste eine Blutentnahme angeordnet werden. Der Radler sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige entgegen. (cw)

Filderstadt (ES): In Gaststätte eingebrochen

Offenbar auf Getränke hatte es ein Unbekannter abgesehen, der am frühen Mittwochmorgen in eine Gaststätte in der Seestraße im Stadtteil Sielmingen eingebrochen ist. Zwischen 0.30 Uhr und 0.45 Uhr verschaffte sich der Kriminelle über eine Türe gewaltsam Zutritt zum Keller der Gaststätte. Als der Wirt durch die Geräusche aufmerksam geworden war und in den Keller kam, sah er gerade noch, wie sich der Einbrecher aus dem Staub machte. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Wendlingen (ES): Telefonbetrüger am Werk (Warnhinweis)

Ein Senior aus Wendlingen ist im Laufe des Dienstags von einem Telefonbetrüger um mehrere hundert Euro gebracht worden. Auf dem Computerbildschirm des Mannes war zuvor eine vermeintlich von dem Softwareunternehmen Microsoft stammende Warnnachricht erschienen, in der er aufgefordert wurde, eine angebliche Notrufnummer zu wählen. Im anschließenden Telefonat mit einem selbsternannten Servicemitarbeiter wurde dem Senior vorgegaukelt, dass sein PC mit Trojanern befallen sei. Der Wendlinger schenkte dem Glauben und gewährte daraufhin einen sogenannten Fernzugriff auf seinen Computer. Im weiteren Verlauf wurden vom Konto des Geschädigten mehrere hundert Euro abgebucht. Später flog der Betrug auf. Informations- und Präventionstipps zu dieser Betrugsmasche finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/falsche-microsoft-mitarbeiter/ (mr)

Neuhausen (ES): Einbrecher auf Sportgelände unterwegs

In den Getränkeraum einer Sporthalle in der Rupert-Mayer-Straße ist ein Unbekannter am Dienstagabend eingebrochen. Ein Zeuge hatte den Mann kurz nach 20.30 Uhr im Inneren des Raumes bemerkt. Dieser ergriff daraufhin auf einem E-Scooter die Flucht. Als die beschädigten Schlösser an den Kühlschränken und der Diebstahl von rund einem Dutzend Flaschen Bier und Wasser festgestellt wurden, wurde die Polizei verständigt. Wie sich vor Ort herausstellte, war das Schloss der Tür bereits zuvor derart manipuliert worden, dass der Raum ohne einen Schlüssel betreten werden konnte. Der Polizeiposten Neuhausen ermittelt. (rd)

Nürtingen (ES): Riskant überholt (Zeugenaufruf)

Eine riskante Fahrweise hat am Dienstagvormittag ein Mercedes-Fahrer auf der B 313 von Nürtingen in Fahrtrichtung Großbettlingen an den Tag gelegt. Aufgrund eines Geschwindigkeitsverstoßes sollte er gegen 11.15 Uhr an der Abfahrt zur Straße "Im breiten Löhle" von der Polizei an einer stationären Kontrollstelle überprüft werden. Nachdem er zunächst angehalten hatte fuhr der Lenker der C-Klasse mit Tübinger Kennzeichen ohne den weiteren Zeichen und Weisungen der Beamten Folge zu leisten in Richtung Großbettlingen auf der K 1231 davon. Hierbei war es laut Zeugenangaben zu gefährlichen Situationen beim Überholen anderer Verkehrsteilnehmer gekommen. Zeugen, denen die riskante Fahrweise, insbesondere ein gefährliches Fahrmanöver beim Kreisverkehr auf Höhe eines Einkaufsmarktes in Großbettlingen aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter Tel. 07022/9224-0 beim Polizeirevier in Nürtingen zu melden. (tr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Renitenter Ladendieb

Wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ermittelt der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen seit einer Tat, die sich am Dienstagnachmittag in Leinfelden ereignet hat. In einem Supermarkt in der Hohenheimer Straße soll ein 24-Jähriger gegen 16.15 Uhr den Kassenbereich passiert haben, ohne die zuvor in einem Rucksack verstauten Waren zu bezahlen. Nachdem er vom Ladendetektiv angesprochen worden war, rannte der junge Mann beim Fluchtversuch gegen eine Glastür und stürzte. Anschließend soll der Tatverdächtige den eingreifenden Detektiv geschlagen haben. Danach flüchtete er ohne den Rucksack. Sein 21-jähriger mutmaßlicher Komplize, der beim Verstauen der Waren im Rucksack beteiligt gewesen sein soll und ebenfalls aus dem Supermarkt geflüchtet war, konnte im Rahmen der Fahndung von den hinzugerufenen Polizeibeamten in der näheren Umgebung angetroffen und kontrolliert werden. Gegen beide Personen wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. (mr)

Nürtingen (ES): Im Fahrstuhl eingeschlossen

Ein Rettungseinsatz hat die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei am Mittwochmorgen zu einem steckengebliebenen Fahrstuhl eines Parkhauses in die Heiligkreuzstraße geführt. Dort war kurz vor acht Uhr eine 33-jährige Frau mit ihrem neun Monate alten Baby im Aufzug eingeschlossen worden. Dieser war aus bislang unbekannten Gründen stecken geblieben. Den Einsatzkräften gelang es nach rund einer halben Stunde Mutter und Kind unverletzt aus der misslichen Situation zu befreien. (gj)

Tübingen (TÜ): Pkw in Brand geraten

Zum Brand eines Pkw mussten die Rettungskräfte am Mittwochvormittag in die Rheinlandstraße ausrücken. Ein 49-Jähriger war gegen 9.30 Uhr mit seinem Pkw im Schloßbergtunnel unterwegs, als er von anderen Verkehrsteilnehmern darauf aufmerksam gemacht wurde, dass Rauch aus dem Motorraum seines Ford dringt. Er steuerte daraufhin seinen Wagen auf das Gelände einer Tankstelle und alarmierte die Feuerwehr. Diese konnte den Brand rasch ablöschen. Zur möglichen Ursache und zur Schadenshöhe liegen noch keine Erkenntnisse vor. (gj)

Hechingen (ZAK): Über ein Dutzend Verstöße bei Verkehrskontrolle geahndet

Im Rahmen einer Kontrollstelle mussten Beamte des Polizeireviers Hechingen am Dienstagvormittag in Schlatt mehrere Verkehrsverstöße ahnden. In der Zeit zwischen 9.30 Uhr und 11.15 Uhr überwachten die Einsatzkräfte dort den Verkehr auf der B 32, wobei sie insgesamt 18 Ordnungswidrigkeiten feststellten. In 13 Fällen stießen sie auf Verstöße gegen die Gurtanlegepflicht und fünf Autofahrer benutzten während der Fahrt ihr Mobiltelefon. In diesem Fall erwartet die Betroffenen ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie ein Punkt in Flensburg. Die Kontrollen werden fortgesetzt. (mr)

Schömberg (ZAK): Nach Unfall weitergefahren

Ein Schaden in Höhe von über 10.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag in Schömberg entstanden. Ein über 80 Jahre alter Mann befuhr gegen elf Uhr mit einem Mercedes-Benz die Dorfgasse. Hierbei streifte der Senior mit seinem Wagen einen in einem Hofraum geparkten Mini Cooper. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der ältere Mann weiter. Kurze Zeit später wurde ein festgefahrener Pkw auf einem Firmengelände in der Robert-Bosch-Straße gemeldet. Mitarbeiter hatten das erheblich beschädigte Auto festgestellt und daraufhin die Polizei verständigt. Hierbei handelte es sich um den gesuchten Mercedes. Da der Fahrer leichte Verletzungen aufwies und gesundheitliche Probleme hatte, wurden ein Notarzt und der Rettungsdienst angefordert. Der Senior musste im Anschluss mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden. (ms)

