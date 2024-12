Polizei Köln

POL-K: 241216-3-K Zeugenaufruf nach Raub auf 55-Jährigen - dunkler Transporter flüchtet vom Tatort

Köln (ots)

Die Polizei Köln sucht nach einem Überfall auf einen 55-jährigen Kölner am Sonntagabend (15. Dezember) auf dem Steinkauzweg im Stadtteil Vogelsang nach zwei an der Tat beteiligten Männern.

Nach ersten Ermittlungen war der Mann gegen 22.15 Uhr von seiner Wohnung aus auf dem Weg zu seinem geparkten Auto, als ihn die mutmaßlichen Räuber unvermittelt angriffen. Einer der beiden Männer soll ihn mit einer Pistole bedroht haben, während der Andere ihm eine Tüte mit Kleidung entriss. Danach liefen die beiden Tatverdächtigen in unterschiedliche Richtungen davon. Während einer der Gesuchten in Richtung Kolkrabenweg flüchtete, folgte der 55-Jährige dem zweiten Beteiligten in Richtung Goldammerweg. Dort soll der Gesuchte schließlich in einen dunklen Transporter eingestiegen und davon gefahren sein.

Bei einer ersten Absuche des Tatortes fanden die Beamten anschließend eine Softairpistole. Ob es sich dabei auch um die beschriebene Waffe handelt, wird derzeit noch ermittelt.

Laut Angaben des Geschädigten werden die schwarz gekleideten und maskierten Männer auf 1,75 bis 1,80 Meter groß geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 14 zu melden. (cb/al)

