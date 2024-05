POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 21.05.2024: Einbruch in Einfamilienhaus

Wolfenbüttel (ots) - Wolfenbüttel, Am Alten Schlachthof, 21.05.24, 02:35 Uhr Bislang unbekannte Täter drangen in der Nacht von Montag auf Dienstag gewaltsam in die Räumlichkeiten eines Fitnessstudios in Wolfenbüttel ein und und konnten dadurch Bargeld erlangen. Die Höhe des Schadens ist derzeit noch nicht ...

mehr