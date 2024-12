Polizei Köln

POL-K: 241216-1-K/BAB Mutmaßlicher Rennunfall auf der A 59 - Führerschein und Audi beschlagnahmt

Köln (ots)

Nach einem mutmaßlichen Rennunfall am Samstagabend (14. Dezember) auf der Bundesautobahn 59 zwischen den Anschlussstellen Spich und Troisdorf haben Polizisten den Audi A4 und den Führerschein eines beteiligten Autofahrers (20) beschlagnahmt.

Zeugenaussagen zufolge hatte sich der 20-Jährige gegen 22.45 Uhr mit einem bislang noch nicht identifizierten BMW-Fahrer ein Rennen über die Autobahn geliefert. Die beiden "Kontrahenten" sollen sich mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Königswinter verfolgt haben und dabei über den Seitenstrafen gefahren sein. Laut Zeugen hätten die beiden Fahrer andere Verkehrsteilnehmer verbotswidrig überholt.

Bei einem Fahrstreifenwechsel soll der 20-Jährige schließlich mit dem Ford einer 48 Jahre alten Frau kollidiert sein. Die Autofahrerin erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen und musste in einem Krankenhaus versorgt werden. Der mutmaßlich an dem Rennen beteiligte BMW fuhr in unbekannte Richtung weiter.

In diesem Zusammenhang bittet das Verkehrskommissariat 2 Zeugen, die Hinweise zu dem gesuchten BMW und dessen Fahrer geben können, sich bei der Polizei unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de oder telefonisch unter 0221 229-0 zu melden. (bg/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell