Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mann bei Einsturz zweier Balkone verletzt; Mann soll sich entblößt haben: Festnahme; Hundehalter gerieten aneinander: Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Mann bei Einsturz zweier Balkone verletzt - Hanau

(lei) Beim Einsturz zweier Balkone eines Mehrfamilienhauses in der Josefstraße ist am Dienstagmorgen ein 44 Jahre alter Bewohner verletzt worden. Gegen 9.30 Uhr hatte ein Nachbar über Notruf mitgeteilt, dass die beiden Balkone auf der Rückseite des Hauses eingestürzt seien und womöglich auch eine Person darunter eingeklemmt beziehungsweise verschüttet wurde. Die eintreffenden Kräfte von Feuerwehr und Polizei fanden kurz darauf den 44-Jährigen, ein Mieter in dem Haus, am Unglücksort vor. Er war ansprechbar und äußerlich offenbar nicht schwerwiegender verletzt, zwecks weiterer medizinischer Abklärung wurde er jedoch vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Wie sich herausstellte, hatte er sich eigenen Angaben zufolge auf seinem Balkon im 2. Stockwerk aufgehalten, als dieser plötzlich unter ihm wegbrach und sich auch der darunterliegende Balkon im ersten Stock komplett löste. Mit in die Tiefe gerissen kam er letztlich zwischen den Trümmerteilen zum Liegen. Dort wurde er durch die Feuerwehr nach Absicherung der Unfallstelle geborgen. Die Ursache des Einsturzes ist noch völlig unklar und nun Gegenstand weiterer Ermittlungen.

2. Zeugensuche: Unbekannte zerstörten Tisch im Lamboypark - Hanau/Lamboy

(jm) Nach einer gemeinschädlichen Sachbeschädigung in einem Park in der Lamboystraße sucht die Polizei nach Zeugen. Unbekannte zerstörten einen künstlerisch gestalteten und gemauerten Tisch im Lamboypark, der im Rahmen eines Jugendprojektes entstanden war. Eine Mitarbeiterin hatte die Beschädigung am Montagmorgen festgestellt und die Polizei informiert. Letztmalig hatte die Frau am Mittwochnachmittag (08.05.24) den Tisch unbeschädigt gesehen. Die Polizei schätzt den Schaden auf einen niedrigen dreistelligen Betrag. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-120.

3. Mann soll sich entblößt haben: Festnahme - Hanau

(jm) Polizeibeamte nahmen am frühen Montagmorgen an einer Bushaltestelle "Am Freiheitsplatz" einen mutmaßlichen Exhibitionisten vorläufig fest. Zuvor soll sich der 47-Jährige gegen 8.10 Uhr vor einer jungen Frau entblößt haben, die daraufhin die Polizei informierte. Die eingesetzte Streifenbesatzung nahm den Tatverdächtigen vorläufig fest und mit zur Dienststelle. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen. Die Anzeigenbearbeitung übernimmt nun das Hanauer Fachkommissariat für Sexualdelikte. Mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

4. Vier Männer beschmieren Campingplatz - Hanau

(cb) Vier Männer im Alter zwischen 21 und 37 Jahren sollen zwischen Samstagabend, 23.30 und Sonntag, 0.15 Uhr, mehrere Gegenstände auf einem Campingplatz an der Anschrift "Bärensee" mit Hakenkreuzen und anderen Nazi-Symbolen beschmiert haben. Um die verfassungswidrigen Symbole auf Baumstämme, Stromkästen und eine Tischtennisplatte zu bringen, benutzten die Tatverdächtigen offensichtlich Kreide. Die vier Männer konnten schnell ermittelt werden. Auf sie kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachtes des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen zu. Die Staatsschutzabteilung in Offenbach hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06181 100-123 entgegen.

5. Parkplatzrempler: Grauer Peugeot beschädigt - Hanau/Großauheim

(cb) Eine Fahrzeughalterin parkte am Montag, gegen 16.35 Uhr, ihren grauen Peugeot in der Otto-Hahn-Straße (10er Hausnummer) und ging einkaufen. Als sie nach 10 Minuten zu ihrem Fahrzeug zurückkam, musste sie feststellen, dass ihr grauer Wagen durch einen bis dato unbekannten Unfallverursacher beschädigt wurde. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von schätzungsweise 1.000 Euro zu kümmern flüchtete dieser vom Unfallort. Die Polizei in Großauheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 9597-0 zu melden.

6. Hinweise erbeten: Fahrräder aus Garage geklaut - Maintal/Dörnigheim

(cb) Auf zwei hochwertige Pedelecs, welche in der Garage eines Einfamilienhauses an der Anschrift "Schöne Aussicht" (einstellige Hausnummern) standen, hatten es bislang unbekannte Täter abgesehen. Diese drangen zwischen Sonntag, 22 Uhr und Montag, 9 Uhr, widerrechtlich in die Garage ein und nahmen die Pedelecs der Marke Cube mit sich. Die Maintaler Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06181 4302-0 zu melden.

7. Hundehalter gerieten aneinander: Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung - Schöneck/Kilianstädten

(fg) Eine zunächst verbale Auseinandersetzung unter Hundehaltern uferte am Samstagabend in der Straße "Am Kühwald" bei der dortigen Verlängerung am Hundesportverein aus, sodass die Polizei nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt und Zeugen sucht. Gegen 20 Uhr war ein 53-Jähriger mit seinem Hund spazieren, als er auf ein Ehepaar samt Hund traf. Aufgrund des Aufeinandertreffens der beiden Hunde war der Unbekannte nach Angaben des Geschädigten ohne jeglichen Grund sichtlich gereizt und aufgebracht. Nach der kurzen verbalen Auseinandersetzung, zerrte der etwa 60 Jahre alte Mann den Schönecker an der umgehängten Hundeleine zu Boden und trat mehrfach auf diesen ein. Anschließend zog der Unbekannte sein grünes Polo-Shirt aus und forderte den 53-Jährigen zu einem Boxkampf heraus. Der Angegriffene erlitt Verletzungen im Bereich der Rippen und an der linken Hand. Der Unbekannte war etwa 60 Jahre alt, hatte eine schlanke sowie sportliche Figur und graue Haare. Er trug eine braune Cargo-Outdoorhose und braune Sportschuhe. Hinweise bitte an die Wache der Polizeistation in Maintal unter der Rufnummer 06181 4302-0.

8. Werkzeuge aus Firma geklaut - Wächtersbach/Leisenwald

(cb) Das Einbruchkommissariat in Hanau hat die Ermittlungen bezüglich eines Einbruchs, der sich zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen in der Rinderbügener Straße (20er Hausnummern) ereignet hat, aufgenommen. Bislang unbekannte Täter drangen, auf bislang unbekannte Weise, in eine Lagerhalle ein,öffneten dort gewaltsam mehrere Rollcontainer und klauten aus diesen Bohrmaschinen. Im Anschluss flüchteten die Langfinger in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden wird auf 2.500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 06181 100-123 entgegengenommen.

9. Wer beschädigte den Ford Transit und flüchtete? - Wächtersbach/Wittgenborn

(cb) In den vergangenen Tagen beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen in der Waldstraße (einstelligen Hausnummern) geparkten Ford Transit und fuhr anschließend davon. In der Zeit zwischen Mittwochabend, 21 Uhr und Montagmorgen, 7 Uhr, wurde der weiße Firmenwagen offenbar beim Vorbeifahren beschädigt. Bei den Beschädigungen handelt es sich um Kratzer und Dellen an der Beifahrerseite. Insgesamt beläuft sich der entstandene Schaden auf rund 6.000 Euro. Die Polizei in Gelnhausen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06051 827-0 entgegen.

10. Absperrpfosten einer Rampe beschädigt - Bad Orb

(jm) Ein 20 bis 30 Jahre alter Mann mit kurzen dunklen Haaren soll am Montagmittag einen Absperrpfosten einer Rampe in der Burgstraße beschädigt haben. Gegen 12.25 Uhr war der Unbekannte gemeinsam mit einer gleichaltrigen Begleiterin, die als schlank und mit roten langen Haaren beschrieben wird, in der Burgstraße unterwegs. Beim Vorbeigehen soll der Mann den Absperrpfosten umgerissen haben, sodass dieser dabei brach. Anschließend lief das Duo jedoch weiter. Ein Zeuge hatte den Vorfall beobachtet und die Polizei informiert, die nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung ermittelt. Der Täter hatte eine athletische Figur und trug eine hellgraue Jogginghose, ein schwarzes Tanktop und helle Sneaker. Seine schlanke Begleiterin hatte lange rötliche Haare und trug ein weißes knielanges Sommerkleid. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Orb unter der Rufnummer 06052 9148-0 entgegen.

11. Fußgängerunterführung beschmiert - Schlüchtern

(cb) Am Montagnachmittag wurde in der Fußgängerunterführung zur Parkanlage Mauerwiesengarten ein mit schwarzer Farbe aufgesprühter Schriftzug mit offensichtlichem Bezug zum aktuellen Nahostkrieg festgestellt. Bislang unbekannte Täter hatten mit schwarzer Farbe den Spruch auf die Fläche von zwei Metern mal eineinhalb Metern gesprüht. Auch hier hat die Staatsschutzabteilung die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 069 8098-1234 zu melden.

Offenbach 14.05.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell