Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Unfallflucht: Fahrzeug touchierte Radlerin: Zeugen gesucht; Mazda gestohlen und aufgefunden: Wer kann Hinweise auf Diebe geben? Und mehr

Landkreis Offenbach (ots)

1. Unfallflucht: Fahrzeug touchierte Radlerin: Zeugen gesucht - Neu-Isenburg

(jm) Eine 14 Jahre alte Fahrradfahrerin wurde bei einem Unfall am Montagmittag im Triebweg leicht verletzt. Gegen 13.25 Uhr waren die Radfahrerin und ein noch unbekannter Fahrzeugführer eines Kleintransporters samt Anhänger auf dem Triebweg in östliche Richtung unterwegs. Beim Überholen touchierte der Anhänger die Radlerin, die daraufhin stürzte. Der Verursacher hielt an, stieg aus und fragte nach dem Gesundheitszustand der Zweiradfahrerin. Die Teenagerin stand offenbar unter Schock und gab zunächst an, dass sie unverletzt sei, bemerkte aber im Anschluss Schmerzen im Fußbereich. Der 40 bis 45 Jahre alte sowie etwa 1,75 Meter große Mann setzte sich wieder in seinen silbernen Transporter und fuhr mit dem Anhänger, der mit Holz beladen war, davon, ohne seine Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Er hatte einen Dreitagebart sowie schwarze mittellange Haare. Er trug eine kurze beige Cargo Hose und ein schwarzes T-Shirt. Die Unfallfluchtermittler, die gut jeden zweiten Unfall mit Verletzten aufklären, bitten nun um Hinweise zu dem Mann und seinem Fahrzeug unter der Rufnummer 06183 91155-0.

2. Mazda gestohlen und aufgefunden: Wer kann Hinweise auf Diebe geben? - Langen/Neu-Isenburg

(fg) Autodiebe waren in der Nacht zum Montag in der Friedrich-Ebert-Straße zugange und stahlen einen im Bereich der 70er-Hausnummern abgestellten grauen Mazda CX60. Der Wagen, an dem OF-Kennzeichen mit der Ziffernfolge 466 angebracht waren, wurde in der Zeit zwischen Sonntagabend, 19 Uhr und Montagmorgen, 7.30 Uhr, entwendet. Am Montag konnte der Anzeigenerstatter während seiner Vernehmung mittels App-Anwendung den entwendeten Wagen in der Theodor-Heuss-Straße in Neu-Isenburg orten. Eine Streifenbesatzung der zuständigen Polizeistation machte sich umgehend auf den Weg und konnte das Auto dort tatsächlich auffinden. Die Ermittler der Kriminalpolizei suchen nun nach Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl geben können und bittet diese, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

3. Zeugensuche: Garage mit Hakenkreuzen beschmiert - Hainburg

(fg) Unbekannte waren in der Görlitzer Straße zugange und besprühten die Seitenwand einer dortigen Garage (70er-Hausnummern) mit zwei Hakenkreuzen in schwarzer Farbe. Die Sachbeschädigung wurde am Montagvormittag, gegen 10.50 Uhr, festgestellt. Diese ist von der Straße (Wendehammer) gut einsehbar. Der Schaden wird auf rund 200 Euro beziffert. Da der Staatsschutz wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt, werden Hinweise unter der Kripo-Hotline 069 8098-1234 entgegengenommen.

Offenbach 14.05.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell