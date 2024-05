Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: VW-Fahrer bei Zusammenstoß mit Lastkraftwagen tödlich verletzt

Langenselbold (ots)

(fg) Tödliche Verletzungen zog sich ein VW-Fahrer am Montagvormittag im Zuge eines Verkehrsunfalls auf der Kreisstraße 901 zwischen Rothenbergen und Langenselbold zu. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es kurz nach 11 Uhr zum Zusammenstoß zwischen dem Lastkraftwagen und dem VW Golf. Die Ermittlungen zum Unfallhergang sowie die Klärung der Identität des Verstorbenen sind derzeit in vollem Gange. Die Kreisstraße 901 ist nach wie vor vollgesperrt. Die Fahrbahn der angrenzenden Autobahn 66 in Fahrtrichtung Frankfurt war zeitweise ebenfalls vollgesperrt; gegen 13 Uhr konnte die linke Fahrspur wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Eine Drohne der Polizei soll eingesetzt werden, um Luftbilder von der Unfallstelle zu fertigen. Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation Hanau II unter der Rufnummer 06181 9010-0.

Offenbach 13.05.2024, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell