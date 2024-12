Polizei Köln

POL-K: 241213-1-K Schüsse auf Wohnhaus in Porz - Polizei sucht Zeugen

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Am Donnerstagabend (12. Dezember) hat ein Unbekannter Schüsse auf ein Wohnhaus auf der Paulstraße in Porz-Westhoven abgegeben. Ein Projektil schlug durch ein Fenster, hinter dem sich zu diesem Zeitpunkt mehrere Personen aufhielten, in die Wand ein. Es wurde niemand verletzt. Der Hausbewohner alarmierte gegen 19.45 Uhr die Polizei. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die möglicherweise tatrelevante Beobachtungen gemacht haben.

Ersten Erkenntnisse zufolge soll kurz nach der Tat ein dunkler VW Golf vom Tatort geflüchtet sein. Ein Bezug zum Ermittlungskomplex der EG Fusion ist nicht erkennbar.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (ja/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell