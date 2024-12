Polizei Köln

POL-K: 241213-2-K Zeugensuche nach Kabeldiebstahl in Köln-Mülheim

Köln (ots)

Nach einem Kabeldiebstahl im größeren Stil vom Rohbau einer Baustelle an der Straße "Am Eckigen Rundbau" in Köln-Mülheim sucht das Kriminalkommissariat 55 dringend Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatten die mutmaßlichen Diebe zwischen Freitagnachmittag (6. Dezember) und Donnerstagmorgen (12. Dezember) mehrere Meter Elektrokabel aus dem Kellergeschoss eines Rohbaus gerissen und entwendet. Laut Ermittler sollen die Unbekannten die Kabel sodann in einer benachbarten leerstehenden Halle zerlegt haben und anschließend mit Fahrrädern geflüchtet sein. Durch den Diebstahl der Kabel im Wert von mehreren zehntausend Euro entstand ein Sachschaden von mehr als 50.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen, dem Verbleib der Beute und/oder den auf Fahrrädern in Richtung Zoobrücke geflüchteten Unbekannten geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden. (mw/kk)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell