Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg-Füchtorf. Einbruch in Firma

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Samstag (2.11.2024), 14.00 Uhr bis Montag (4.11.2024), 6.00 Uhr, in ein Firmengebäude an der Straße Zum Buckesch in Sassenberg-Füchtorf ein. Die Einbrecher stahlen diverse Gegenstände, die sie mit einem Kraftfahrzeug abtransportierten. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

