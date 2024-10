Polizei Köln

POL-K: 241011-3-K Kölnerin (26) auf Heimweg überfallen - Polizei fahndet nach Vergewaltiger

Köln (ots)

Nach der versuchten Vergewaltigung einer 26-jährigen Kölnerin in Köln-Porz in der Nacht zu Freitag (11. Oktober) fahndet die Polizei nach einem etwa 25 Jahre alten, 165 bis 170cm großen Verdächtigen mit kurzen dunklen Haaren. Er soll einer schwarzen Kapuzenjacke getragen und akzentfrei Deutsch gesprochen haben.

Nach ersten Ermittlungen war die 26-Jährige gegen 23 Uhr an der Haltestelle Porz-Markt aus der KVB Linie 7 ausgestiegen und hatte sich von dort auf den Heimweg gemacht. In die Ohmstraße sprach sie der Gesuchte - mit entblößtem Geschlechtsteil - an. Als die 26-Jährige weglaufen wollte, riss der Mann sie zu Boden und versuchte vergeblich, sie zu vergewaltigen. Aufgrund ihrer starken Gegenwehr und lauter Hilferufe ließ er von ihr ab und flüchtete in Richtung Kaiserstraße.

Das Kriminalkommissariat 12 hat Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Angaben zur Tat und/oder dem Tatverdächtigen machen können, sich unter der Telefonnummer 0221-229-0 oder unter der E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cw/de)

