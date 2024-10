Polizei Köln

POL-K: 241011-1-K Zum Date verabredet und ausgeraubt - Kriminalpolizei sucht mutmaßliche Räuber

Köln (ots)

Mit Aufnahmen aus einem Geldautomaten fahndet die Polizei nach zwei mutmaßlichen Räubern, die am 21. Juli 2024 (Sonntag) einen 21 Jahre alten Mann auf der Kendenicher Straße in Köln-Zollstock ausgeraubt haben sollen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand hatte der 21-Jährige über einen Messenger-Dienst mit einer Person mit dem Vornamen "Emily" Kontakt aufgenommen und sich in Köln verabredet. In der Kendenicher Straße soll der extra aus Bayern angereiste Mann gegen 20 Uhr auf die beiden abgebildeten Tatverdächtigen sowie einen weiteren Unbekannten getroffen sein. Die Männer sollen den Allgäuer mit einer Schusswaffe und einem Elektroschocker bedroht und die Herausgabe seiner Bauchtasche samt Bargeld und Debitkarte gefordert haben. Anschließend brachten die Angreifer den Geschädigten gewaltsam Boden und liefen in unbekannte Richtung davon. Unter dem Eindruck des Geschehens hatte der Geschädigte die Geheimzahl seiner EC-Karte preisgegeben, woraufhin die Gesuchten an verschiedenen Bankautomaten Bargeldabhebungen vornahmen.

Daraus stammen die nun veröffentlichten Aufnahmen von zwei der mutmaßlichen Tatverdächtigen. Die Bilder sind unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/148246

Das Kriminalkommissariat 14 bittet Zeugen, die Hinweise zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort der Gesuchten geben können, sich telefonisch unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cw/al)

