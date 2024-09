Freiwillige Feuerwehr Menden

FW Menden: Jubiläumsfest zum 125jährigen Jubiläum des Löschzug Mitte

Menden

Der Löschzug Mitte der Freiwilligen Feuerwehr Menden feiert in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum und lädt die Bürgerinnen und Bürger zu einem unvergesslichen Festwochenende ein. Vom 14. bis zum 15. September erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit einer Oldtimerausstellung, einem Festakt und einem großen Familientag. "Wir haben lange auf diesen Moment hingearbeitet, und es ist eine besondere Freude, dieses Jubiläum mit der ganzen Stadtgemeinschaft zu feiern. Wir möchten uns bei allen bedanken, die uns über die Jahre hinweg unterstützt haben," so Lars Sauer, Löschzugführer des Löschzugs Mitte. "Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, und wir freuen uns darauf, ein großartiges Festwochenende mit vielen Höhepunkten zu erleben." Das Fest beginnt am Samstag, den 14. September, um 08:30 Uhr in der Mendener Innenstadt mit einer beeindruckenden Oldtimerausstellung. "Die Oldtimerausstellung ist ein Highlight für alle Automobilfreunde. Wir haben zahlreiche Fahrzeuge, die nicht nur historische Schätze, sondern auch technologische Meisterwerke sind," erklärt Marco Borzi, zuständig für die Organisation der Oldtimerausstellung. "Es ist uns gelungen, eine breite Palette an Oldtimern zu präsentieren, die sowohl alteingesessene Liebhaber als auch jüngere Besucher begeistern werden." Am Abend geht es weiter mit einem Festakt am Gerätehaus des Löschzugs Mitte am Ziegelbrand. "Der Festakt wird ein besonderer Moment, den wir im Kreise unserer geladenen Gäste begehen werden," betont Albert Lipsch, stellvertretender Löschzugführer. "Wir sind stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben, und möchten dieses Jubiläum nutzen, um auf unsere Geschichte zurückzublicken und gleichzeitig nach vorne zu schauen." Nach dem Festakt wird mit der Band "Partyinferno" ausgelassen gefeiert. "Wir freuen uns darauf, mit unseren Gästen und der gesamten Stadt einen unvergesslichen Abend zu erleben," ergänzt Markus Lipsch, ebenfalls stellvertretender Löschzugführer. "Musik, gute Stimmung und das Miteinander stehen im Mittelpunkt." Der Sonntag, 15. September, steht ganz im Zeichen der Familie. Ab 11:00 Uhr lädt der Löschzug Mitte zum Familientag am Gerätehaus Am Ziegelbrand ein. Neben spannenden Vorführungen und Mitmachaktionen gibt es kulinarische Highlights wie die berühmte Erbsensuppe und Leckeres vom Grill. Am Nachmittag ö]net die große Cafeteria mit selbstgebackenen Kuchen, Torten und frischen Waffeln. Das gesamte Wochenende über ist für das leibliche Wohl bestens gesorgt. "Wir freuen uns darauf, viele Besucher zu begrüßen und gemeinsam unser Jubiläum zu feiern. Es wird ein Wochenende voller Höhepunkte und Gemeinschaft," fasst Lars Sauer abschließend zusammen. Das gesamte Team des Löschzugs Mitte freut sich auf Ihr Kommen und ein großartiges Festwochenende!

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Menden, übermittelt durch news aktuell