FW Menden: Brennender Gasgrill sorgt für Feuerwehreinsatz

Menden (ots)

Ein brennender Gasgrill wurde der Kreisleitstelle per Notruf am Sonntag gegen 17:25 gemeldet. In einem Garten im Ortsteil Lendringsen. Der Grill stand auf einer Terasse an einer Holzpalisade. Da das Feuer den Brennraum bereits verlassen hatte, konnte sich der Brand auf die Palisade ausdehnen. Der Besitzer des Grills hatte mit seinem Gartenschlauch bereits erste Löschversuche unternommen. Die Kameraden der hauptamtlichen Wache und der Löschgruppen Lendringsen unternahmen Nachlöscharbeiten mit einem Trupp unter Atemschutz. Die Gasflasche wurde aus dem Grill entfernt und gekühlt, die Temperatur wurde mittels Wärmebildkamera kontrolliert. Nach ca. 15 Minuten konnte "Feuer aus" gemeldet werden und die Einsatzkräfte rückten wieder ein. Bereits gestern war die Feuerwehr zu einem Brand am Gebäude nach Bösperde gerufen worden. Noch vor dem Eintreffen der ersten Kräfte hatte der Bewohner den Brand gelöscht, sodass die Wehrleute nur noch Nachlöscharbeiten zu erledigen hatten. Nach einer Kontrolle des Bereiches sowie nach einer kurzen Belüftung des Gebäudes rückten die Kameraden wieder ein.

