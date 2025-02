Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbrüche; Telefonbetrug; Gewahrsam; Vermisstensuche; Rauchentwicklung; Pfefferspray versprüht

Reutlingen (ots)

St. Johann (RT): Nach Unfall abgeschleppt

Ein Auto musste nach einem schadensträchtigen Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Würtingen abgeschleppt werden. Kurz vor 15 Uhr war ein Senior mit einem VW auf der Bergstraße von Eningen herkommend unterwegs und ordnete sich auf die Linksabbiegerspur zur Münsinger Straße ein. Danach zog er aus bislang unbekannten Gründen nach rechts auf die Geradeausspur, wo es in der Folge zur seitlichen Kollision mit einem in gleicher Richtung fahrenden Ford kam. Dieser wurde dadurch abgewiesen und stieß noch mit einem Opel zusammen, dessen Fahrerin im Einmündungsbereich mit der Schillerstraße angehalten hatte. Der beim Unfall entstandene Gesamtschaden an den drei Autos dürfte sich auf circa 21.000 Euro belaufen. Der Opel musste zudem abgeschleppt werden. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. (mr)

Nürtingen (ES): Einbruch in Wohnhaus

In ein Wohnhaus in der Straße "Lohwiesen" ist ein Unbekannter im Laufe des Mittwochs eingebrochen. Der unbekannte Täter dang dazu in der Zeit von 6.55 Uhr bis 17 Uhr gewaltsam über eine Zugangstür in das Gebäude ein. Im Inneren brach er auf der Suche nach Stehlenswertem mehrere Schränke auf und entwendete Wertgegenstände und Bargeld. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen. Spezialisten der Kriminalpolizei wurden zur Spurensicherung hinzugezogen. (gj)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Am Telefon betrogen

Um einen hohen fünfstelligen Betrag ist eine 82-jährige Seniorin am Mittwochabend betrogen worden. Gegen 19 Uhr meldete sich ein angeblicher Tim Greiner telefonisch bei der Frau. Der Kriminelle gab vor, Beamter der Kriminalpolizei Stuttgart zu sein und erzählte, bei einer Nachbarin sei eingebrochen worden, weshalb er jetzt verdeckt ermitteln und die Vermögenswerte der Frau erfragen müsse. Mit dieser frei erfundenen Geschichte gelang es dem Betrüger, die Frau so unter Druck zu setzen, dass sie ihm nicht nur ihre Vermögenswerte schilderte, sondern auch die PIN ihrer Bankkarte. Zur angeblichen Sicherung ihres Geldes forderte der Kriminelle die Frau auf, Bargeld, Schmuck und ihre EC-Karte der Polizei zu übergeben. Wie gefordert, deponierte die Frau alles in einem Kochtopf und stellte ihn vor das Haus. Als sie gegen 20 Uhr wieder nach dem Topf schaute, war dieser bereits von einem Unbekannten abgeholt worden. Erst als sie sich geraume Zeit später einer Nachbarin anvertraute, flog der Betrug auf und sie verständigte die Polizei.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei ausdrücklich darauf hin, dass sie niemals Vermögenswerte am Telefon erfragt und in keinem Fall Bargeld oder Schmuck zur Sicherung oder aus sonstigen Gründen entgegennimmt. Insbesondere wenn Sie aufgefordert werden, ihre Wertsachen in Kochtöpfen oder sonstigen Behältnissen irgendwo abzulegen, werden Sie betrogen! Die Vermögenswerte sind in der Regel unwiederbringlich verloren! Informationen und Warnhinweise zu dieser und anderen Betrugsmaschen finden Sie im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/ (cw)

Filderstadt (ES): Radlerin verletzt

Zu einer Kollision zwischen zwei Radfahrern ist es am Mittwochmorgen auf dem Radweg entlang der L1209 zwischen Bernhausen und Plattenhardt gekommen. Derzeitigen polizeilichen Ermittlungen zufolge war eine 16-Jährige gegen 7.30 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg in Richtung Bernhausen unterwegs. Dabei fuhr sie so weit links, dass sie mit ihrem Lenker am Lenker eines entgegenkommenden, 27 Jahre alten Radfahrers hängen blieb. Während sich der 27-Jährige auf seinem Fahrrad halten konnten, stürzte die Unfallverursacherin und wurde so schwer verletzt, dass sie vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Beide Räder blieben augenscheinlich unbeschädigt. (cw)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Größerer Polizeieinsatz

Ein Jugendlicher in einem psychischen Ausnahmezustand hat in Leinfelden am Mittwochnachmittag einen Polizeieinsatz mit mehreren Streifenwagenbesatzungen ausgelöst. Kurz nach 16.30 Uhr war die Polizei alarmiert worden, nachdem der 16-Jährige angekündigt hatte, sich selbst zu verletzen. Die Einsatzkräfte umstellten das Gebäude. Vorsorglich war auch die Feuerwehr im Einsatz. Nachdem Angehörige das Haus wohlbehalten verlassen hatten, gelang es der Polizei, Kontakt mit dem zeitweise mit einem Messer bewaffneten Jugendlichen aufzunehmen und ihn nach längeren Gesprächen und kurzem Einsatz von Pfefferspray in Gewahrsam zu nehmen. Der junge Mann wurde in eine Fachklinik überstellt. Verletzt wurde niemand.

Kirchheim (ES): Geldspielautomaten geplündert

Eine Bar in der Plochinger Straße ist in der Zeit zwischen Dienstag, 22 Uhr, und Mittwoch, 14.15 Uhr, von einem Kriminellen heimgesucht worden. Der Täter drang zunächst in das Gebäude ein und hebelte dort zwei Geldspielautomaten auf, die er ausplünderte. Außerdem entwendete er Wechselgeld aus einem entsprechenden Geldbeutel. Der angerichtete Sachschaden dürfte sich darüber hinaus auf mehrere hundert Euro belaufen. Das Polizeirevier Kirchheim ermittelt. (mr)

Rottenburg (TÜ): Erfolgreiche Vermisstensuche

Eine am Mittwochmittag als vermisst gemeldete Seniorin ist im Zuge der polizeilichen Suchmaßahmen wohlbehalten aufgefunden worden. Die Frau hatte zuvor eine Pflegeeinrichtung in Ergenzingen verlassen, weshalb kurz vor 14 Uhr die Rettungs- und Einsatzkräfte informiert wurden. In die Suche war neben mehreren Streifenwagenbesatzungen auch ein Polizeihubschrauber eingebunden. Kurz vor 16 Uhr konnte die Seniorin von dessen Besatzung nach einem Zeugenhinweis bei Bondorf wohlbehalten entdeckt werden. (mr)

Ammerbuch (TÜ): Rauch in Wohnhaus

Rauch, der vom Kamin eines Hauses ins Innere gezogen ist, hat am Mittwochabend zum Einsatz der Rettungskräfte in der Zeppelinstraße geführt. Gegen 21.45 Uhr hatte ein Hausbewohner den Rauch bemerkt und den Notruf gewählt. Die Feuerwehr, die daraufhin mit sechs Fahrzeugen und 38 Einsatzkräften anrückte, konnte keine offenen Flammen feststellen. Die Feuerwehrleute brachten die im Kamin befindliche Asche ins Freie und lüfteten das Haus. Verletzt wurde niemand. Der Rettungsdienst war vorsorglich mit mehreren Ersthelfern und einem Rettungswagen vor Ort. (rd)

Albstadt (ZAK): Pfefferspray vor Praxis versprüht

Die Einsatzkräfte der Polizei sind am Mittwochabend, kurz nach 19.30 Uhr, zu einer Praxis in die Untere Vorstadt ausgerückt. Zuvor hatten mehrere Notrufe die Polizei erreicht, in denen Zeugen über versprühtes Pfefferspray berichteten. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde durch Unbekannte im Treppenhaus des Gebäudes Pfefferspray oder Reizgas versprüht, das sich anschließend im Treppenhaus ausbreitete und hierbei auch in eine Kinderarztpraxis eindrang. Dort klagten in der Folge mindestens sieben Personen über Atemwegsreizungen. Eine ärztliche Versorgung war nicht notwendig. Durch Belüften und Reinigen des Bodens im Treppenhaus und der Praxis, konnte die Geruchsbelästigung beseitig werden. Der Polizeiposten Albstadt-Ebingen hat die Ermittlungen übernommen. (gj)

