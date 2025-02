Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Vollsperrung der B 28 bei Neuhausen nach Lkw-Unfall

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT): Bundesstraße nach Lkw-Unfall stundenlang gesperrt

Ein Lkw-Unfall hat am Donnerstagmorgen zu einer stundenlangen Sperrung der B 28 geführt. Kurz vor neun Uhr war ein 67-Jahre alter Mann mit seinem Laster samt Anhänger auf der Bundesstraße von Bad Urach herkommend in Richtung Metzingen unterwegs. Auf Höhe der Abfahrt Metzingen-Neuhausen/Dettingen-Ost bekam der Mann eigenen Angaben zufolge einen Hustenanfall, worauf das Gespann ins Schlingern und auf die Gegenfahrbahn geriet. Im weiteren Verlauf kippte das Zugfahrzeug im abschüssigen Grünstreifen nach rechts um. Der Anhänger hingegen blieb augenscheinlich unbeschädigt im Grünstreifen stehen. Durch den geladenen Restmüll des in Höhe von schätzungsweise 10.000 Euro beschädigten Lkw wurden beide Fahrspuren der B 28 blockiert. Der Müll musste von einem Radlader in einen anderen Laster umgeladen werden. Mit Hilfe des Radladers konnte auch der Anhänger aus dem Grünstreifen und von der Fahrbahn gezogen werden. Für die Bergung des verunfallten Lkw wurden ein Kran sowie ein Abschleppunternehmen angefordert. Da aus dem Fahrzeug Betriebsflüssigkeiten ausgelaufen waren, kamen die Straßenmeisterei sowie das Umweltamt an die Unfallstelle. Im Zuge der Unfallaufnahme war die B 28 rund drei Stunden lang einseitig gesperrt. Für die Bergung des Lasters musste die Bundesstraße voll gesperrt werden. Die Sperrung dauert aktuell (Stand 14 Uhr) noch an. Der 67-Jährige war vom Rettungsdienst vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden. (mr)

