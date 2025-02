Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Bei Streitigkeiten schwer verletzt

Reutlingen (ots)

Altbach (ES):

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Wegen des Verdachts des versuchten Tötungsdeliktes ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen drei Männer im Alter von 22, 26 und 27 Jahren, sowie gegen zwei 19-jährige Heranwachsende. Diese stehen in dringendem Verdacht, am Mittwochabend (05.02.2025) einen ihnen persönlich bekannten 26-Jährigen bei einem Streit in Altbach mit einem Messer schwer verletzt zu haben.

Kurz nach 22 Uhr war die Polizei alarmiert worden, nachdem im Amselweg eine verletzte Person aufgefunden worden war. Vor Ort trafen die Polizeibeamten auf den erheblich verletzten 26-Jährigen. Wie sich herausstellte, war es zwischen ihm und fünf anderen Männern zunächst zu Streitigkeiten und in der Folge zu Handgreiflichkeiten gekommen. Dabei soll das Quintett ihr Opfer mit Faustschlägen, Fußtritten und Pfefferspray traktiert haben. Zudem soll ein Messer eingesetzt worden sein, wodurch der 26-Jährige so schwer verletzt wurde, dass er vom Rettungsdienst zur operativen Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Lebensgefahr bestand aber nicht. Die zunächst geflüchteten Verdächtigen konnten im Verlauf der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen, bei denen neben zahlreichen Streifenwagen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt worden war, angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Die polizeibekannten, tunesischen Staatsangehörigen wurden am Donnerstagnachmittag der Haftrichterin beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Diese erließ die von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehle und setzte sie in Vollzug. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu den Hintergründen und dem genauen Ablauf der Auseinandersetzung unter den Landsmännern dauern an. (cw)

