Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Wohnungsbrand im Hochhaus

Mannheim (ots)

Um kurz nach 12:30 Uhr wurde der Polizei am Mittwoch ein Brand in einem Hochhaus im Quadrat N 2 gemeldet. Als die Polizei an der besagten Adresse eintraf, waren weder Rauch noch Flammen zu sehen. Nach kurzer Suche konnte die Feuerwehr Rauch im sechsten Obergeschoss des Hauses feststellen und dort eine Wohnung als Quelle identifizieren. In der Wohnung befand sich niemand, jedoch konnte eine noch qualmende Matratze als Brandherd lokalisiert werden. Warum sich diese entzündet hatte, ist bislang unklar. An der Wohnung entstand ein Schaden von geschätzten 90.000 Euro. Sie ist derzeit unbewohnbar. Ein Anwohner erlitt durch den Rauch im Treppenhaus eine leichte Rauchgasintoxikation. Eine Behandlung in einem Krankenhaus war aber nicht vonnöten. Das Polizeireviers Mannheim-Oststadt übernahm die weiteren Ermittlungen.

