Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Täter bricht in Einfamilienhaus und Praxis ein - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am Mittwoch in der Zeit zwischen 16:45 Uhr und 19:00 Uhr gelangte ein bisher unbekannter Täter vermutlich über die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Nelkenstraße in das Innere des Gebäudes. In den Räumlichkeiten durchwühlte der Unbekannte mehrere Schubladen und erbeutete Bargeld. Über das Wohnhaus verschaffte sich der Täter anschließend Zutritt zu einer angrenzenden Physiotherapiepraxis und entwendete eine Geldkassette mitsamt Bargeld. Im Anschluss flüchtete der Täter über das Fenster der Praxis und entfernte sich in Richtung Enzianstraße. Eine aufmerksame Zeugin konnte den Täter beobachten und beschrieb diesen wie folgt:

-männlich, bekleidet mit einem dunklen Kapuzenpullover, einer dunklen Hose sowie einer dunklen Basecap.

Der Diebstahlschaden wird auf mehrere Hundert Euro im dreistelligen Bereich geschätzt.

Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat unter Hinzuziehung der Kriminaltechnik die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell