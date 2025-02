Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbrüche; Vor Kontrolle geflüchtet

Reutlingen (ots)

Wannweil (RT): Nach Unfall ins Krankenhaus gebracht

Ein Autofahrer musste nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der Mann war mit einem Skoda gegen 13 Uhr auf der Hauptstraße von der Ortsmitte herkommend unterwegs und geriet aus unbekannter Ursache auf die linke Seite. Anschließend kollidierte er nahezu frontal mit einem dort geparkten Mercedes. Aufgrund seiner beim Zusammenstoß erlittenen Verletzungen kam der Mann zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. Der Blechschaden an den beiden Autos dürfte sich insgesamt auf circa 10.000 Euro belaufen. Der Skoda musste zudem abgeschleppt werden. (mr)

Bad Urach (RT): Einbrecher unterwegs

In ein Wohnhaus in der Straße Im Rosengarten ist am Donnerstagabend eingebrochen worden. In der Zeit von 18 Uhr bis 19.20 Uhr drangen vermutlich zwei Täter über eine aufgehebelte Terrassentür in das Gebäude ein. Im Anschluss durchwühlten die Einbrecher das Mobiliar nach Wertsachen. Über das Diebesgut liegen noch keine konkreten Angaben vor. Die Täter dürften möglicherweise gestört worden sein. Zwei bislang unbekannte Männer waren von dem Haus in Richtung Frischlinweg davongerannt. Eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief erfolglos. Der Polizeiposten Bad Urach hat zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Kirchheim (ES): Zeugen zu Unfall auf Parkplatz gesucht

Das Polizeirevier Kirchheim sucht unter Telefon 07021/501-0 nach Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Frau am Donnerstagnachmittag leicht verletzt worden ist. Die 32-Jährige befand sich gegen 16.50 Uhr auf einem Behindertenparkplatz in der Osianderstraße bei Gebäude Nr. 4 und belud ihren Mercedes-Benz. Hierbei wurde sie von einer bislang unbekannten Autofahrerin mit ihrem Wagen touchiert. Eine Zeugin sprach im Anschluss die Unbekannte an, worauf diese ausstieg und sich bei der 32-Jährigen erkundigte, ob sie verletzt worden sei. Da diese dies zunächst verneinte, fuhr die Unfallverursacherin davon. Die 32-Jährige musste später jedoch mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden. Zeugen des Unfalls, insbesondere die Frau, die sich nach dem Unfall um die Verletzte kümmerte, werden gebeten, sich zu melden. (ms)

Köngen (ES): Mit Laster von Straße abgekommen

Ein Verkehrsunfall und die anschließenden Aufräumarbeiten haben am Donnerstagmorgen für eine Sperrung der B313 in Richtung Plochingen gesorgt. Ein 55-Jähriger befuhr gegen 6.15 Uhr mit einem mit Kies beladenen Sattelzug die rechte Spur der Bundesstraße in Richtung Plochingen. Zwischen Köngen und Wernau kam er eigenen Angaben zufolge aufgrund eines Hustenanfalls mit dem Gespann nach rechts von der Straße ab, touchierte damit mehrere Leitplankenelemente und fuhr sich schließlich im Grünstreifen fest. Ein im Zuge der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest bei dem nach ersten Erkenntnissen unverletzt gebliebenen Fahrer ergab einen vorläufigen Wert von über 0,5 Promille. Der 55-Jährige musste in der Folge eine Blutprobe abgeben. Der Sattelzug musste von einem Abschleppunternehmen mit Hilfe von zwei sogenannten Masterlifts aus dem Grünstreifen geborgen werden. Anschließend konnte das Gespann seine Fahrt bis zur Anschlussstelle Wernau fortsetzen und die Straße gereinigt werden. Hierzu musste die B313 mit Unterstützung der Straßenmeisterei in Fahrtrichtung Plochingen zwischen 10.20 Uhr und 11.40 Uhr voll gesperrt und der Verkehr örtlich umgeleitet werden. Aufgrund auslaufender Betriebsmittel war auch ein Mitarbeiter der Umweltbehörde vor Ort. (rd)

Tübingen (TÜ): Auffahrunfall nach Fahrstreifenwechsel

Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag auf der B27 entstanden. Eine 79-Jährige befuhr gegen 17.50 Uhr mit einem Suzuki Ignis die Bundesstraße von Stuttgart herkommend in Richtung Tübingen. Kurz vor der Anschlussstelle Tübingen-Zentrum wechselte die Autofahrerin von der linken auf die mittlere Fahrspur. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste ein bereits dort fahrender 35-Jähriger mit seinem VW Tiguan eine Gefahrenbremsung einleiten. Ein dahinterfahrender 37-Jähriger schaffte es daraufhin nicht mehr rechtzeitig zu bremsen und prallte mit seinem Opel Astra ins Heck des VW. Auch eine hinter dem Opel befindliche 44-Jährige erkannte die Situation zu spät und fuhr mit ihrer C-Klasse wiederum auf den Opel auf. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Der Opel und der Mercedes mussten abgeschleppt werden. (rd)

Bodelshausen (TÜ): Einbruch in Gaststätte

Eine Gaststätte in der Straße Am Burghof ist in der Nacht zum Donnerstag von einem Einbrecher heimgesucht worden. In der Zeit zwischen 22.30 Uhr und sieben Uhr drang der Täter gewaltsam ins Innere des Gebäudes ein und durchsuchte dort Schränke und Schubladen nach Stehlenswertem. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendete der Unbekannte Getränke und Lebensmittel. Das Polizeirevier Rottenburg ermittelt. (mr)

Jungingen (ZAK): Fahrzeug fängt nach Unfall Feuer

Ein Mercedes hat nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in der Hauptstraße Feuer gefangen. Ein 24-Jähriger befuhr gegen 6.20 Uhr die Hauptstraße von Hechingen herkommend in Richtung Burladingen. In einer Linkskurve kam er dabei ersten Erkenntnissen zufolge aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei Nebel und Glätte mit dem Wagen nach rechts von der Straße ab. Dort prallte der Mercedes gegen eine Mauer sowie ein Brückengeländer und kam anschließend auf der Fahrbahn zum Stehen. Als der Autofahrer und seine drei Mitfahrer im Alter von 26, 27 und 35 Jahren aus dem Pkw ausgestiegen waren, geriet dieser in Brand. Die Flammen wurden von der Feuerwehr gelöscht. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt gebliebenen Insassen des Mercedes. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Es musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. (rd)

Albstadt (ZAK): Vor Kontrolle geflüchtet

Einer ganzen Reihe von Strafanzeigen sieht ein 20-Jähriger entgegen, der am Donnerstagabend in Albstadt versucht hat, sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Der Heranwachsende war gegen 23.20 Uhr mit seinem Audi A4 im Kreisverkehr Neuweiler Straße / Goethestraße einer Polizeistreife aufgefallen und sollte in der Folge kontrolliert werden. Als er bemerkte, wie der Streifenwagen wendete, gab der 20-Jährige Gas und flüchtete über die Alte-Post-Straße entgegen der Fahrtrichtung der Einbahnstraße mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Stadtgebiet. Dabei missachtete er sämtliche Anhaltesignale und Verkehrsregeln. In der Hechinger Straße verlor er beim Versuch in die Sedanstraße abzubiegen, die Kontrolle über seinen Audi und prallte gegen eine Hauswand. Anschließend stieg er aus seinem demolierten Auto aus und flüchtete zu Fuß über die Sedanstraße in die Petrusstraße, wo er letztendlich eingeholt und vorübergehend festgenommen werden konnte. Dabei stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz eines Führerscheins war. Zudem ergab eine Kontrolle seiner Verkehrstüchtigkeit nicht nur Hinweise auf den vorangegangenen Konsum von berauschenden Substanzen, sondern auch ein vorläufiges Atemalkoholergebnis von über 1,6 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet werden musste. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden an seinem Fahrzeug wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Der Wagen musste nachfolgend von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Sachschaden am Gebäude dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 2.000 Euro belaufen. Zur Unterstützung bei der Unfallaufnahme war die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen im Einsatz. (cw)

Balingen (ZAK): Mit dem Auto überschlagen

Nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt wurde ein 40-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen auf der K7125. Der Mann war gegen 6.50 Uhr mit seinem Toyota Aygo auf der Kreisstraße in Richtung Owingen unterwegs, als er in einer Rechtskurve auf der glatten Fahrbahn die Kontrolle über seine Wagen verlor und ins Schleudern geriet. In der Folge schlitterte der Toyota über die Gegenfahrbahn in den linken Straßengraben, wo er sich überschlug und mehrere Meter den dortigen Hang hinunterrutschte, bevor er an Bäumen zum Stehen kam. Ein Rettungswagen brachte den 40-Jährigen nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Sein Auto, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstanden war, musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. (cw)

