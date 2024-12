Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Weitere Diebstähle aus Pkw

Tiefenthal, Neuleiningen (ots)

Wie gestern, 10.12.2024, 09:49 Uhr, berichtet, kam es in Neuleiningen und Tiefenthal zu mehreren Diebstählen aus Pkw. Bei der Polizeiinspektion Grünstadt wurden nun zwei weitere Taten angezeigt, die aufgrund der Tatzeiträume mit den bereits gemeldeten in Zusammenhang stehen: In der Tiefenthaler Weedstraße entwendeten die Täter aus einem auf der Straße geparkten Pkw einen Rucksack und eine Bauchtasche. In Neuleiningen, in der Straße "An den Gärten", wurde in einem Pkw das Handschuhfach durchwühlt. Bei keinem der bislang polizeilich in diesem Zusammenhang bekanntgewordenen Fälle liegen Hinweise auf ein gewaltsames Öffnen der betroffenen Fahrzeuge vor. Die Polizei rät: Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug das Verriegeln der Türen mit der Funkfernbedienung durch ein optisches Signal quittiert. Funkblocker können das Funksignal Ihrer Fernbedienung stören, so dass Ihr Fahrzeug dann nicht verschlossen ist. Prüfen Sie den Schließzustand manuell. Schließen Sie Fenster, Türen, Kofferraum und Schiebedach, auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen. Denken Sie auch daran, das Dach Ihres Cabrios zu verschließen.

