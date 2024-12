POL-PDNW: Unter Cannabiseinfluss unterwegs...

Haßloch (ots) - Am Dienstag, dem 10.12.24 wurde in der Zeit von 11:30 bis 12:30 Uhr in der Rennbahnstraße in Haßloch, Höhe Wehlachsiedlung (30 km/h) eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Hierbei konnten neun Verstöße festgestellt werden. Die Höchstgeschwindigkeit lag bei 57 km/h. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße Polizeiinspektion Haßloch Pressestelle Frank Hoffmann Telefon: 06324 933-2600 E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de ...

