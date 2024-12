Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zu schnell unterwegs...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... war ein 17-Jöhriger aus Neustadt/W., welcher am 10.12.2024 um 12:15 Uhr in Der Branchweilerhofstraße in 67433 Neustadt/W. mit einem Kleinkraftrad einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Das Fahrzeug wies eine sehr starke Beschleunigung vor, weshalb dieses auf einem geeichten Prüfstand hinsichtlich der Geschwindigkeit überprüft wurde. Diese Messung ergab einen Wert von 65 km/h, weshalb die zulässige Geschwindigkeit von 50 km/h deutlich überschritten wurde. Hierfür konnte der junge Mann keine Fahrerlaubnis und auch keine Versicherung vorweisen. Der Fahrzeugschlüssel wurde daher sichergestellt. Nun kommt auf den 17-Jährigen ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, sowie des Verstoßes gegen das PflichtVG zu. Auch den Halter erwartet nun Strafverfahren, da er zuließ, dass der junge Fahrer sein Kleinkraftrad führte.

