Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unter Cannabiseinfluss zur Arbeit

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 10.12.2024 um 09:45 Uhr wurde ein 32-Jähriger aus Neustadt/W. mit seinem E-Scooter in der Friedrich-Ebert-Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dieser befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Weg zu seiner Arbeitsstelle. Im Rahmen der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des Mannes konnten bei diesem Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht, da dieser positiv auf THC verlief. Der E-Scooter-Fahrer räumte hiernach auch mündlich ein, in der vergangenen Woche Cannabis konsumiert zu haben. Dem Neustadter wurde sodann eine Blutprobe entnommen und dessen E-Scooter sichergestellt. Nun kommt auf diesen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Außerdem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall informiert.

