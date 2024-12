Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Mehrere Diebstähle aus Pkw

Neuleiningen, Tiefenthal (ots)

In der Nacht von Sonntag (08.12.24) auf Montag (09.12.24) kam es in Tiefenthal und Neuleiningen zu mehreren Diebstählen aus Pkw. Zum gegenwärtigen Stand der Ermittlungen dürften die unbekannten Täter zuerst in Tiefenthal, Ostring, zugeschlagen haben. Gegen 23:40 Uhr wurde dort ein auf der Straße geparktes Auto angegangen. Danach begaben sich die beiden Unbekannten, die Polizei geht gegenwärtig von einem Mann und von einer Frau aus, nach Neuleiningen, wo vier Fahrzeuge angegangen wurden: Zwei in der Dr.-Konrad-Adenauer-Straße, eins in der Untergasse und eins auf dem Parkplatz neben dem Feuerwehrgerätehaus. Den ersten Hinweis zu den Taten in Neuleiningen erhielt die Polizei am Montag, 09.12.24 gegen 01:40 Uhr. Wenige Minuten vorher, so der Ermittlungsstand, fand die Tat in der Untergasse statt. Zur Tatbeute kann gesagt werden, dass die beiden Unbekannten es auf Geldbeutel bzw. Bargeld abgesehen haben dürften. Nähere Angaben hierzu sind derzeit nicht möglich. Personen, die Hinweise im Zusammenhang mit dieser Diebstahlserie geben können, setzen sich bitte mit der Polizeiinspektion Grünstadt telefonisch unter 06359 9312-0 oder per E-Mail unter pigruenstadt@polizei.rlp.de in Verbindung.

