POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 09.12.2024 um 16:00 Uhr wurde ein in der Hans Koller Straße in Bad Dürkheim abgestellter Opel Grandland beschädigt. Ein bislang unbekannter Fahrer eines VW Multivan beschädigte im Vorbeifahren den linken Außenspiegel und den Kotflügel des ordnungsgemäß geparkten Opel und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Der Verkehrsunfall konnte durch eine aufmerksame Zeugin beobachtet werden. Diese informierte unverzüglich die Polizei und konnte das Kennzeichen des VW angeben. Ermittlungen hinsichtlich des Unfallverursachers bei einer Firma in Mannheim dauern an. Gegen den Fahrer wird wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

