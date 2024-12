Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Vorfall im Schulbus - Polizei identifiziert Verdächtigen

Elmstein (ots)

Vergangene Woche Dienstag, 3. Dezember 2024, und Mittwoch, 04. Dezember 2024, ereigneten sich im Schulbus nach und von Elmstein Vorfälle, bei denen Schülerinnen der Grundschule von einem Mann angesprochen wurden.

Am Dienstag gegen 12 Uhr befanden sich die Mädchen im Schulbus von Elmstein nach Schafhof. Ein Mann sprach sie an, erkundigte sich nach ihrem Namen und warf ihnen Luftküsse zu. Als die beiden Mädchen ihren Sitzplatz wechselten, folgte er ihnen und setzte sich erneut in Ihre Nähe. Am Ziel angekommen verließen die Mädchen den Bus, ohne weitere Belästigungen. Am darauffolgenden Morgen des 04.12.2024, gegen 07.30 Uhr, war der Mann wieder im Schulbus nach Elmstein. Auch hier hat er eine Schülerin angesprochen.

Die Schulleiterin der Grundschule meldetet die Vorfälle bei der Polizei Neustadt. Im Rahmen der Ermittlungen konnte ein 38-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Lambrecht als Verdächtiger identifiziert werden. Mit ihm wurde ein Gespräch geführt, indem er zusicherte, keine Kinder mehr anzusprechen.

Die Polizei nimmt solche Vorfälle sehr ernst. Eltern und Schulen wird geraten, Kinder für solche Situationen zu sensibilisieren und ungewöhnliches Verhalten zeitnah der Polizei zu melden.

