Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Tatverdächtiger ermittelt

Deidesheim (ots)

In den vergangenen Wochen kam es in Deidesheim nächstens zu mehreren Vorfällen, wo ein bislang Unbekannter Grundstücke betrat und in einigen Fällen auch Kleinigkeiten, wie Bierflaschen entwendete oder Gegenstände beschädigte. Der Verdächtige konnte nun ermittelt und anhand von Videoaufnahmen identifiziert werden. Es handelt sich um einen 18-jährigen Mann aus Niederkirchen, der jedoch bislang zu den Taten schweigt. Er wurde erkennungsdienstlich behandelt. Gegen ihn laufen mehrere Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs, Sachbeschädigung und Diebstahls.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell