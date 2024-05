POL-DA: Groß-Gerau: Landkreis und Polizei laden zum Präventionstag ein

Erbach (ots) - Unbekannte entwendeten in der Nacht zum Freitag (10.05.), in der Zeit zwischen 21.00 und 1.30 Uhr, von einem Firmenparkplatz in der Leipziger Straße einen Motorroller (Kleinkraftrad) der Marke "Honda", Typ: Montesa, mit dem Versicherungskennzeichen 824-JFN. Wer sachdienliche Hinweise, insbesondere auf den Verbleib des gestohlenen Rollers geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 41 der Polizei in ...

