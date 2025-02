Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche, Verkehrsunfälle, Tätliche Auseinandersetzungen, Raubdelikt, Brände

Reutlingen (ots)

Sankt Johann (RT): Bauwagen aufgebrochen

Im Bereich Sankt Johann sind im Zeitraum zwischen Dienstag und Samstag insgesamt drei Bauwagen angegangen worden. Der bislang unbekannte Einbrecher verschaffte sich bei zwei Bauwagen gewaltsam über die Fenster Zutritt, beim Dritten gelang das Eindringen nicht. Im Innern stieß der Täter auf Bargeld, welches er an sich nahm und die Flucht ergriff. Der angerichtete Sachschaden dürfte schätzungsweise 2.000 Euro betragen.

Metzingen (RT): Alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen

Am Samstagabend ist es zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden gekommen. Gegen 22.15 Uhr befuhr ein 18-Jähriger mit seinem VW-Golf die L380, Eninger Weg, in Fahrtrichtung Eningen. Kurz nach der Ortsausfahrt von Glems kam er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem sich neben der Fahrbahn befindlichen Bewuchs. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 60.000 Euro. Im PKW befanden sich noch drei Mitfahrer im Alter von jeweils 17 Jahren. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde niemand verletzt, weshalb ein vorsorglich verständigter Rettungswagen und die ebenfalls vorsorglich verständigte Feuerwehr unverrichteter Dinge wieder abrücken konnten. Da der PKW nicht mehr fahrbereit war musste er abgeschleppt werden.

Nürtingen (ES): Pedelec-Fahrer bei Auffahrunfall verletzt

Zu einem Auffahrunfall mit Personenschaden ist es am Samstagmittag in der Steinengrabenstraße gekommen. Gegen 13.00 Uhr war dort ein 16-jähriger Pedelec-Fahrer unterwegs. Auf Höhe der Einmündung Am Kührain bemerkte er offenbar zu spät, dass eine vorausfahrende 57-Jährige ihren BMW verkehrsbedingt abgebremst hatte und fuhr auf diesen auf. Der 16-Jährige erlitt dabei nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Vom Rettungsdienst wurde er zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden an den beteiligten Fahrzeugen beträgt insgesamt schätzungsweise 1.500 Euro.

Esslingen (ES): Körperverletzung in Bar

Am Sonntagmorgen gegen 3.50 Uhr ist es in einer Bar in der Pliensaustraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Drei Gäste gerieten in Streit, wobei zwei gemeinsam gegen den Dritten vorgingen. Hierbei setzten die beiden tatverdächtigen Männer im Alter von 36 und 35 Jahren auch umliegende Gegenstände ein. Der 31-jährige Gast erlitt durch die Schläge leichte Verletzungen, die vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt wurden. Ebenfalls durch einen Faustschlag wurde eine 31-Jährige verletzt, die sich schlichtend zwischen die Beteiligten stellte. Die beiden Tatverdächtigen flüchteten im Anschluss aus der Bar, konnten aber nach kurzer Zeit durch die inzwischen alarmierten Streifenwagenbesatzungen in der Nähe angetroffen werden. Der Verletzte wurde für die weitere medizinische Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Tübingen (TÜ): Kollision mit Fußgänger - Zeugenaufruf

Im Bereich der Eduard-Spranger-Straße und einem dortigen Kinderspielplatz ist es am Samstagvormittag zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person gekommen. Kurz nach 10.00 Uhr befand sich der 95-jährige Fußgänger auf dem Fußweg von der Eduard-Spranger-Straße in Richtung eines Kinderspielplatzes, als dieser von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer angefahren wurde. In der Folge kam der Fußgänger zu Fall. Zunächst kümmerte sich der Unfallbeteiligte an der Unfallstelle um den Verletzten und half diesem auf, setzte seine Fahrt im Anschluss allerdings fort. Der Unfall wurde der Polizei erst am Samstagabend nachträglich mitgeteilt, da sich der Gesundheitszustand des Fußgängers verschlechterte. Der 95-Jährige wurde durch den Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in eine Klinik eingeliefert. Bei dem Fahrzeug soll es sich um ein Zustellerfahrzeug gehandelt haben. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tübingen unter der Telefonnummer 07071/ 972-1400 zu melden.

Tübingen (TÜ): Auffahrunfall

Am Samstagabend ist es in Tübingen zu einem Auffahrunfall gekommen. Gegen 18.00 Uhr befuhr ein 54-Jähriger mit seinem Audi A6 die Stuttgarter Straße in Fahrtrichtung Adlerkreuzung. Hierbei musste er verkehrsbedingt abbremsen. Eine ihm nachfolgende 28-jährige Lenkerin eines Ford Fiesta erkannte dies zu spät und fuhr auf den Audi auf. Eine wiederum dem Ford nachfolgende 28-jährige Lenkerin eines Peugeot 206 konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den Ford auf. Die Ford-Lenkerin und ihr 33-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro. Da der Ford nicht mehr fahrbereit war musste er abgeschleppt werden.

Rottenburg a.N. (Tü) - Brand eines Motorrollers

Zu einem gemeldeten Brand eines E-Rollers sind Feuerwehr und Polizei am Samstagnachmittag in die Tübinger Straße ausgerückt. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es gegen 16.30 Uhr aufgrund eines technischen Defekts zu dem Brandausbruch am Motorroller. Die ersteintreffenden Streifen versuchten den bereits in Vollbrand stehenden Motorroller noch mittels Feuerlöscher zu löschen. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort. Am Kleinkraftrad entstand Totalschaden, welcher auf 750 Euro geschätzt wird. Das Polizeirevier Rottenburg hat die weiteren Ermittlungen hierzu aufgenommen.

Rottenburg-Ergenzingen (TÜ): Von Unbekannten geschlagen

Wegen des Verdachts der Gefährlichen Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Rottenburg gegen zwei bislang unbekannte Täter. Nach den bisherigen Ermittlungen war ein 32-Jähriger am Samstagnacht um 01.13 Uhr fußläufig in der Mercedesstraße, auf Höhe eines Discounters, unterwegs. Hier traf er auf zwei bislang unbekannte männliche Personen und fragte diese, ob sie ihn zu seinem Wohnort fahren könnten. Im weiteren Verlauf wurde der 32-Jährige von den Personen unvermittelt geschubst und geschlagen. Im Anschluss entfernten sie sich in unbekannte Richtung. Das Opfer zog sich bei dem Angriff leichte Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Eine Personenbeschreibung konnte er nicht abgeben.

Rottenburg am Neckar (TÜ): Raubdelikt

Am Samstagabend ist es in der Schadenweilerstraße zu einem Raubdelikt gekommen. Ein 21-Jähriger befand sich gegen 21.45 Uhr auf dem Nachhauseweg. Im Bereich des Klausenfriedhofs soll er von drei männlichen Personen angesprochen und nach Vapes und Zigaretten gefragt worden sein. Die Personen sollen sich auf einer dortigen Parkbank aufgehalten haben. Als der 21-Jährige angab keine Vape zu haben wurde ihm aus der Personengruppe heraus Gewalt angedroht, sollte er keine Zigaretten aushändigen. Er kam der Forderung schließlich nach und händigte einer der Personen Zigaretten aus. Die Personengruppe entfernte sich schließlich in Richtung Bahnhof. Im Rahmen der Fahndung, an der mehrere Streifenwagenbesatzungen beteiligt waren, konnten unweit des Tatorts drei Personen festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Inwieweit die kontrollierten Personen als Tatverdächtige in Betracht kommen ist Gegenstand weiterer Ermittlungen, die durch die Kriminalpolizei geführt werden.

Albstadt (ZAK): Radfahrer verletzt

Zu einer Kollision zwischen einem Paketzusteller und einem Radfahrer ist es am Samstagmittag auf der Tieringer Straße gekommen. Derzeitigen polizeilichen Ermittlungen zufolge war ein 44-Jähriger um 12.05 Uhr mit seinem Lieferwagen auf der Tieringer Straße unterwegs und wollte nach links auf ein Grundstück abbiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden 33-jährigen Radfahrer, der sich beim Unfall schwere Verletzungen zuzog. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Über den entstandenen Sachschaden kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden.

Hechingen (ZAK): Brand eines Wiesengrundstückes

Am Samstag, gegen 12.15 Uhr ist es zu einem Brand einer kleinen Wiese in Hechingen, Ermelesstraße, beim Bahnübergang gekommen. Es brannte ein Wiesenteilstück von fünf mal fünf Metern ab. Eine Gefährdung für Gebäude oder Gegenstände von bedeutendem Wert bestand nicht. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr Hechingen, welche mit zehn Einsatzkräften vor Ort war, rasch gelöscht werden. Hinweise auf den Verursacher oder die Zündquelle konnten bislang nicht erlangt werden. Schaden entstand nicht.

