POL-F: 241204 - 1165 Frankfurt - Niederursel: Bezugnahme zu Vermisstenfahndung 241203 - 1163 - Vermisste zurück

Frankfurt (ots) - (yi) Gestern Vormittag (3. Dezember 2024) stieß ein bislang Unbekannter eine 35-Jährige in der Straße "Schöne Aussicht" in Richtung Main. Die Polizei sucht Zeugen. Nach derzeitigen Erkenntnissen sei die Geschädigte gegen 11:15 Uhr mit ihrem acht Monate alten Kind am Mainufer in Richtung Ostend spazieren gewesen. Auf Höhe der Alten Brücke sei ...

mehr