Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 241203 - 1162 Frankfurt - Nordend: Öffentlichkeitsfahndung nach schwerem Raub zum Nachteil einer Kiosk-Mitarbeiterin

Frankfurt (ots)

Wer kann Hinweise zu der Identität des unbekannten Tatverdächtigen geben?

(ha) Am Samstag, 14.09.2024, gegen 12:15 Uhr betrat der unbekannte Täter einen Kiosk in der Eckenheimer Landstraße in Frankfurt am Main. Dort angekommen schloss er die Eingangstür hinter sich zu und forderte die Kassiererin unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe von Bargeld sowie Zigaretten auf. Folglich entwendete der unbekannte Täter Bargeld aus der Kasse und packte Zigarettenschachteln in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrages in eine Plastiktüte. Vor seinem Verlassen bedrohte er noch die Kassiererin, sollte sie die Polizei rufen.

Der Tatverdächtige wurde während seiner Annäherung sowie seiner Flucht von dem Tatort von einer im Nahbereich befindlichen Videokamera aufgezeichnet, ausserdem konnte ein Phantombild gefertigt werden.

Die Bilder können über folgenden Link eingesehen werden:

https://k.polizei.hessen.de/78418561

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

Er soll etwa 30 Jahre bis 35 Jahre alt sowie möglicherweise osteuropäischer Herkunft sein. Er soll etwa 170 cm groß sein und über eine kräftige Statur verfügen. Ferner trug er ein weißes Oberteil mit Kapuze und dunklem Aufdruck, einen weißen Schal mit Muster, schwarze Handschuhe und eine schwarze Hose sowie weiße Sneaker.

Zeugen, die Angaben zu der Identität des unbekannten Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei Frankfurt am Main unter der Rufnummer 069/755-51299 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell