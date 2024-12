Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 241203 - 1161 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Gefährliche Körperverletzung mit Glasflasche

Frankfurt (ots)

(ma) Am Montagnachmittag (2. Dezember 2024) kam es in der Niddastraße zu einer gefährlichen Körperverletzung, bei der eine Glasflasche zum Einsatz kam.

Nach bisherigem Ermittlungsstand seien die beiden Männer gegen 17 Uhr auf dem Gehweg gewesen, als der 25-jährige Tatverdächtige den 60-jährigen Mann unvermittelt angegriffen habe.

Der 60-Jährige erlitt hierbei Schnittwunden im Gesichtsbereich, die nicht lebensbedrohlich seien. Rettungskräfte brachten ihn in ein umliegendes Krankenhaus. Den 25-jährigen Wohnsitzlosen nahmen Polizeibeamte im Nahbereich fest. Sie brachten den Tatverdächtigen mit dem Ziel der richterlichen Vorführung in das Polizeipräsidium Frankfurt am Main.

