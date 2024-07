Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bedrohung und Körperverletzung in der RB 25 von Köln nach Rösrath: Bundespolizei sucht Zeugen

Köln/Rösrath (ots)

In den Abendstunden des 4. Juni 2024, in der RB 25, soll ein unbekannter Tatverdächtiger eine ebenfalls unbekannte Geschädigte geschlagen und diese sowie weitere Reisende mit einer Bierflasche bedroht haben. Die Bundespolizei sucht nun nach der Frau und weiteren Zeugen des Angriffs.

Die Tat ereignete sich gegen 18:35 Uhr, zwischen den Haltestellen Köln-Trimbornstraße sowie Rösrath-Stümpen. Der unbekannte Mann saß im vorderen Zugteil, als er plötzlich aufstand, in schlecht verständlichem Deutsch herum schrie und offenbar wahllos mit seiner Hand auf eine unbekannte Geschädigte einschlug. Dabei hielt er in bedrohlicher Weise die Flasche in der Hand. Zum Tatzeitpunkt befanden sich neben der Frau auch die 56-jährige Anzeigenerstatterin nebst weiteren unbekannten Zeugen in dem Zug.

Personenbeschreibung des Tatverdächtigen:

-ca. 40 Jahre

-Dreitagebart

-dunkle Haare

-schwarz gekleidet mit einer Sonnenbrille

Die Bundespolizei bittet nun die Geschädigte aber auch die weiteren Beobachter der Tat, sich unter der kostenlosen Servicenummer der Bundespolizei unter 0800 / 6888000 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

