POL Schwaben Nord: Brand eines Einfamilienhauses

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am heutigen Sonntagvormittag (16.06.2024) kam es zu einem Polizeieinsatz in der Brückenstraße. Ein 38-jähriger Mann wurde festgenommen. Gegen 10.15 Uhr verständigten mehrere Zeugen die Polizei und gaben an, dass ein Mann mit einem Messer in der Hand in der Brückenstraße umherläuft. Die eingesetzten Polizeistreifen konnten den Mann vor Ort feststellen. Trotz mehrmaliger Aufforderung ...

