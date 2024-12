POL-F: 241202 - 1160 Frankfurt - Bergen-Enkheim: Raub auf Imbiss

Frankfurt (ots) - (lo) Am Samstagmittag (30. November 2024) wurde die Polizei zu einer Auseinandersetzung in die Espenstraße gerufen. Nach ersten Informationen war ein 50-jähriger Anwohner mit einem Mitarbeiter eines Abschleppunternehmens in Streit geraten. Im Verlauf der Meinungsverschiedenheit soll der Anwohner den Mitarbeiter mit dem Tode bedroht haben. ...

mehr