Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 241201 - 1157 Frankfurt - Vermisstenmeldung

Frankfurt (ots)

(ha) Wo ist die 59-jährige Angelika D.? Das fragt sich die Kriminalpolizei Frankfurt und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Frau D. wurde letztmalig am heutigen Sonntagmorgen (1.Dezember 2024) gegen 09:00 Uhr in ihrer Wohnunterkunft in der Gummersbergstraße 24 gesehen, seitdem ist sie abgängig. Sie ist orientierungslos und hat einen markanten steifen Gang. Ein Anlaufpunkt aus der Vergangenheit ist die Triftstraße in Niederrad.

Frau D. hat eine zierliche Statur und kurzes graues Haar. Sie trug zuletzt eine dunkelblaue Hose und einen schwarzen Pullover.

Hinweise zum Aufenthaltsort bitte an die Kriminalpolizei Frankfurt am Main unter 069 / 755 - 51199 oder an jede andere Polizeidienststelle.

