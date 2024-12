POL-F: 241201 - 1156 Frankfurt - Innenstadt: Frankfurt: Frau lebensbedrohlich mit Messer verletzt

Frankfurt (ots) - (ha) Unbekannte Täter zündeten am Freitagabend (29. November 2024) gegen 21:00 Uhr einen Container mit Papp- und Holzabfällen vor dem Westend-Tower in der Mainzer Landstraße an. Die Kunststoffabdeckung des Containers wurde dabei beschädigt, ansonsten entstanden keine weiteren Sachschäden, Personen wurden ebenso nicht verletzt. Die Polizei hat ...

mehr