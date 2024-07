Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Seniorin nach Bargeldabholung bestohlen Die Polizei warnt

Rheine (ots)

Am Donnerstag (25.07.) holte eine 86- Jährige aus Emsdetten gegen 13.00 Uhr eine mittlere dreistellige Summe Bargeld an einem Bankautomaten in der Poststraße ab. Sie verwahrte das Geld in ihrem Portemonnaie in einer Handtasche, die in ihrem Rollator stand. Mit diesem ist sie dann in die Innenstadt gegangen. In einem Geschäft an der Herrenschreiberstraße bemerkte die Seniorin kurz darauf, dass ihre Geldbörse nicht mehr in ihrer Handtasche ist. Damit waren sämtliche Dokumente und das Bargeld weg. Die Polizei appelliert an alle: Beim Geldabheben ist es nicht nur wichtig, dass die PIN- Nummer beim Eingeben geschützt wird, sondern auch dass die abgehobene Bargeldsumme nicht offen gezeigt wird. Schützen Sie ihr Bargeld vor Fremden und kontrollieren Sie nicht offen, ob die ausgezahlte Summe korrekt ist. Tragen Sie ihr Geld, Geldkarten und Papiere außerdem möglichst nah am Körper. Weisen Sie auch ältere nahestehende Personen darauf hin. Weitere Präventionshinweise zu Taschendiebstählen finden Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

