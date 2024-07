Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Messenger-Betrug

Greven (ots)

Ein 40-jähriger Grevener ist am Mittwoch (24.07.) mit einer Phishing-SMS Opfer eines Betrugs geworden.

Der Mann erhielt am Nachmittag eine SMS, angeblich von der Volksbank. Der Mann klickte dann am Abend den angegebenen Link in der Nachricht und landete auf einer Internetseite, die aussah wie die originale Volksbank-Seite. Danach wurde er von einem angeblichen Mitarbeiter der Bank angerufen. Auf Anforderung des Mannes entsperrte der Grevener eine Verifizierungsstufe seines Kontos über sein Handy. Kurze Zeit später stellte der Grevener fest, dass ein mittlerer dreistelliger Euro-Betrag von seinem Konto auf ein anderes überwiesen wurde. So flog der Betrug auf.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang noch mal: Öffnen Sie niemals unbedacht Links, die Ihnen per Handynachricht zugesandt werden. Erfüllen Sie auch keine Forderungen von Personen am Telefon, die sie nicht kennen, auch wenn Sie sich als Bankmitarbeiter ausgeben. Wenden Sie sich lieber persönlich an Ihr Geldinstitut und klären Sie ab, ob es sich dabei tatsächlich um eine Nachricht Ihrer Bank handelt.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell