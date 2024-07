POL-ST: Ibbenbüren, Kellerbrand in Mehrfamilienhaus Keine Verletzten

Steinfurt (ots) - Unbekannte Täter haben in Greven an zwei Fahrzeugen die Katalysatoren entwendet. Am Hansaring stellte ein Fahrer seinen grauen Audi am Samstag (20.07.) in Höhe der Hausnummer 77 ab. Als er am Dienstag (23.07.) gegen 15.00 Uhr zu seinem Fahrzeug kam, bemerkte er, dass der Katalysator entwendet wurde. Etwa 150 Meter weiter, in der Stauffenstraße, parkte eine Pkw-Fahrerin ihren grauen Renault Megane am ...

