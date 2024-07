Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Verkehrsunfallflucht

Greven (ots)

Am Dienstag (23.07.) ist es in der Zeit von 08:00 Uhr bis 12:45 Uhr an der Scharnhorstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen.

In Höhe der Hausnummer 19, an der Einmündung Gneisenaustraße, hatte ein Fahrer seinen schwarzen Nissan Qashqai am rechten Fahrbahnrand geparkt. Als er am Nachmittag zu seinem Fahrzeug kam, stellte er an der vorderen Stoßstange eine starke Beschädigung fest. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 1.800 Euro.

Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen und die Beamten suchen Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen PKW geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Greven unter der Telefonnummer 02571/928-4455.

