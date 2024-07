Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Ladbergen, Geschwindigkeitsmessungen: mit Tempo 105 durch die 50er Zone Insgesamt 30 Verstöße

Steinfurt (ots)

Die Polizei hat am Mittwoch (24.07.) in Lengerich und Ladbergen Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Innerhalb von vier Stunden wurden an der Bahnhofstraße in Lengerich und an der Lengericher Straße in Ladbergen insgesamt 30 Verstöße geahndet. Davon waren 22 Fahrer im Bereich von Verwarngeldern, acht Fahrzeugführer erwartet ein Bußgeldbescheid. Unter ihnen war ein 25-Jähriger aus Lengerich, der in Ladbergen mit seinem Auto unterwegs war - bei erlaubten 50 km/h mit 105 km/h. Damit erwarten ihn neben einer Anzeige auch ein Bußgeld in dreistelliger Höhe sowie ein mehrwöchiges Fahrverbot.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell