POL-F: 241202 - 1158 Frankfurt: Bezugnahme zu Vermisstenfahndung 241201 - 1157 - Vermisste zurück

Frankfurt (ots) - (ha) Wo ist die 59-jährige Angelika D.? Das fragt sich die Kriminalpolizei Frankfurt und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Frau D. wurde letztmalig am heutigen Sonntagmorgen (1.Dezember 2024) gegen 09:00 Uhr in ihrer Wohnunterkunft in der Gummersbergstraße 24 gesehen, seitdem ist sie abgängig. Sie ist orientierungslos und hat einen markanten steifen Gang. Ein Anlaufpunkt aus der Vergangenheit ist ...

mehr