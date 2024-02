Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Ohne Fahrschein, aber mit Farbstift im ICE unterwegs- Diverse Graffiti-Schmierereien in vier Reisezugwagen festgestellt-

Hamburg (ots)

In einem ICE auf der Fahrt von Berlin nach Hamburg wurden am 25.02.2024 in vier Reisezugwagen diverse Graffiti-Schriftzüge mit einem dicken Industriemarker (Farbstift) angebracht.

"Dabei wurden Fensterrahmen, Sitze, Armlehnen und eine WC-Tür in Graffitiart verunstaltet."

Während der Fahrt wurde eine Frau (w.29) von einer Zugbegleiterin ohne Fahrschein angetroffen, die sich jeweils in den beschmierten Reisezugwagen aufgehalten hatte. Da sich die Beschuldigte nicht ausweisen konnte, wurde die Hamburger Bundespolizei informiert.

Nach Einfahrt des ICE 700 gegen 00.30 Uhr im Hamburger Hauptbahnhof konnte eine Streife der Bundespolizei die Personalien der Beschuldigten vor Ort aufnehmen und überprüfen. Gegen die 29-Jährige bestehen zwei Fahndungsnotierungen zur Aufenthaltsermittlung der Staatsanwaltschaft wegen räuberischen Diebstahls und Hausfriedensbruch.

"Zu den Graffiti-Sachbeschädigungen verweigerte die Beschuldigte die Aussage; übergab den eingesetzten Bundespolizisten aber das mutmaßliche Tatmittel (dicker Industriemarker)."

Das Tatmittel wurde sichergestellt. Gegen die Tatverdächtige wurden entsprechende Strafverfahren (Verdacht auf Sachbeschädigung, Erschleichen von Leistungen) eingeleitet. Nach erkennungsdienstlicher Behandlung wurde die Beschuldigte wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt.

