Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Upgant-Schott - Autofahrer mit Bäumen kollidiert

Großefehn - Nach Verkehrsunfall: Geschädigter Autofahrer gesucht

Aurich/Norden - Versicherungsschutz für E-Scooter erneuern

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Upgant-Schott - Autofahrer mit Bäumen kollidiert

Ein 41-jähriger Autofahrer ist am Donnerstag in Upgant-Schott von der Fahrbahn abgekommen. Der Mann fuhr gegen 9.40 Uhr mit einem Toyota auf der Kirchstraße in Richtung Leezdorf. Aus noch ungeklärter Ursache kam er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Straßenschild und zwei Bäumen. Er landete in einem Straßengraben. Der 41-Jährige und sein Beifahrer blieben unverletzt. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Großefehn - Nach Verkehrsunfall: Geschädigter Autofahrer gesucht

Die Polizei sucht nach einem Verkehrsunfall in Großefehn einen geschädigten Autofahrer. Nach ersten Erkenntnissen war gegen 7.30 Uhr ein Ford-Fahrer auf der Straße Am Hooge Weg in Fahrtrichtung Holtrop unterwegs und stieß mit einem entgegenkommenden Pkw am Außenspiegel zusammen. Die Polizei sucht nun den unbekannten Autofahrer, der einen Schaden am rechten Außenspiegel haben dürfte. Er soll eine dunkle Limousine gefahren haben. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Aurich/Norden - Versicherungsschutz für E-Scooter erneuern

Zum 1. März eines Jahres muss für E-Scooter der Versicherungsschutz erneuert werden. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, dass eine Fahrt ohne gültigen Versicherungsschutz ein Strafverfahren nach sich zieht. Die Pflicht besteht ebenfalls für Roller, Mofas und Mopeds sowie für einige Zweiräder mit Elektroantrieb. Das aktuelle Versicherungskennzeichen hat die Farbe Blau. Allein am Mittwoch hat die Polizei in Aurich, Südbrookmerland, Norden, Großefehn und Hage acht E-Scooter-Fahrer angehalten, die keinen gültigen Versicherungsschutz für ihre Elektrokleinstfahrzeuge hatten. Es wurden entsprechende Strafanzeigen gefertigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell